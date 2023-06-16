自2019年受到疫情衝擊的藝文產業，迄今生態已然發生巨大變化，國藝會透過「藝術未來行動專案」，希望鼓勵藝文團體與個人工作者，投入對自身創作與生態環境的檢視。專案第二期共16組團隊獲選，並各對未來的藍圖提出策略分享。

國藝會董事長林淇瀁（作家向陽）於分享會致詞時表示：「我們期待透過一個新的專案，協助藝文界，也讓藝術家在疫情困局當中，能夠持續地提出前瞻的思考。」該計畫總經費3億元，提供團體最高1500萬元，個人最高300萬元高額獎勵，也以為期2至3年的時間，鼓勵創作者進行中、長期的策略擘劃。

第二期獲獎助的團隊中，明華園戲劇團提出「元宇宙搖滾歌仔」，行者影像文化有限公司、故事工場，都是試圖將科技導入藝術計畫，探問新媒體的表現可能，豐富觀眾的藝術感官體驗。藝術家彭弘智、沾沾喜氣文化有限公司、何曉玫MEIMAGE 舞團、TAI 身體劇場，則是自傳統文化與常民生活中提取元素，以當代藝術語彙賦予創新內容。

非常廟藝文空間及小島大歌影音工作室，則以島鏈與海洋的概念，期許以藝術作為行動進行國際串連，小島大歌以2025年的10年新製為規畫藍圖，相信以軟性影響力能為社會意識和文化塑形。

此外，吳天章工作室、饒加恩工作室、邱昭財、許震唐等藝術家計畫，以延展個人的創作脈絡，持續深化各自開鑿已久的探問為基調；新勝景掌中劇團、立方計劃空間、翃舞製作三個團隊，則就組織長期營運，思索自我定位及擘劃與時俱進的領航發展計畫。林淇瀁表示，自己見證這些計畫的開端，也期待透過分享會，讓各界一同支持、促成交流與合作。