副總統賴清德15日參訪「全家新竹福比麵包廠」時表示，政府推動「歡迎臺商回臺投資行動方案」、「根留臺灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」的投資臺灣三大方案，鼓勵廠商根留臺灣，並協助國內中小企業順利轉型，讓臺灣在國際社會更具競爭力。

賴清德抵達後，首先聽取福比麵包總經理林純如簡報公司概況，並實地參觀生產線，瞭解各式麵包的生產作業，也與員工寒暄交流，品嚐該公司的暢銷麵包。

座談期間，賴清德談到，政府希望透過多管齊下的方式，協助企業招攬人才。像是推動「投資青年就業計畫」，鼓勵年輕人願意出來工作；立法院也通過《中高齡及高齡者就業促進法》，鼓勵中高齡勞工的就業參與率。他認為，公司如果薪資福利好，工作環境佳，員工自然就會願意來，就如同商品一樣，只要品質好，客戶自然會來。

賴清德也提到，他在行政院長任內，親自召開與主持「加入投資臺灣專案會議」，逐項解決產業發展面臨到的水電、土地、人力、薪資及法令等各種問題。另外也規劃「歡迎臺商回臺投資行動方案」、「根留臺灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」的投資臺灣三大方案，後續也在蘇貞昌院長任內通過。他也促成經濟部「投資臺灣事務所」成立，將招商、投審，以及後續協助投資的跨部會組織整合在一起，形成外商來臺投資時的單一窗口。

賴清德總結致詞時表示，常常在電視上聽到「全家就是你家」這句話，傳達了親近、溫暖及信賴的感情。他肯定全家推出的「友善食光」及「潔淨標章」政策，帶動其他企業及消費者共同守護地球，響應食物不浪費的好習慣。今天的參訪，讓他瞭解全家是以消費者為中心的幸福企業，令人欽佩。

他認為，政府要協助臺灣中小企業順利轉型。其中，自動化就是數位轉型、ESG就是綠色轉型，如果臺灣成功轉型，將會更具競爭力，但如果沒有跟上國際腳步，則可能居於劣勢。

賴清德強調，對臺灣很有信心，例如今天參訪的福比麵包廠，雖成立沒多久，但已經著手進行自動化及綠色轉型，這代表臺灣社會具備底蘊，只要政府明確點出方向，並與大家一起合作，相信一定會成功。

他表示，當全世界發生變化時，不論是地緣政治變化、因應氣候變遷或人工智慧時代來臨，都是臺灣的機會。我們不用害怕，要勇敢面對、把握機會。臺灣的半導體、ICT產業，以及很多隱形冠軍都是我們的基礎。他相信，只要基礎好、經濟好，自然而然也會帶動食品產業的發展。