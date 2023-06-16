近年來，許多父母為了減輕孩子的升學壓力，因此選擇能直接從國中直升高中的「完全中學」，也帶動完全中學周遭房市的熱絡。永慶房產集團彙總14所台北市市立完全中學近一年的房市價量狀況，發現萬華區的大理高中和文山區的政大附中周遭房價分別為42.3萬元和48.6萬元，是唯二還有4字頭房價的區域。

陳金萍分析，萬華區因區域開發早，住宅屋齡偏高，使得房價較為親民。而政大附中因位於台北市邊緣地帶、捷運路網尚未延伸至此處，讓這裡的房價仍相當實惠。有意為孩子選擇完全中學就讀、購屋預算卻有限的父母，不妨考慮萬華區的大理高中和文山區的政大附中。

而師大附中學區則以113.4萬元的平均單價，位居榜單第一。陳金萍表示，師大附中學區是北市最負盛名的明星國中學區之一。該學區坐落於台北市大安區，擁有極佳的基地條件，毗鄰大安捷運站、大安森林公園等設施，挾帶捷運、公園綠地優勢，不論是機能、環境皆是首選。不過，陳金萍提醒，師大附中入學競爭激烈，並以設籍先後作為排序，且學區劃分嚴謹，有時相差一個街區就有可能失去入學資格，有意的家長需審慎評估，並盡早入場。

陳金萍補充，十二年國教上路，讓完全中學成為父母選校時的熱門選項。根據統計，公立完全中學最多有三成以上的名額開放給國中部畢業直升高中部，憑藉著這項優勢，以及多數學校特色教學、風評優良，加上學區宅的保值特性，讓許多家長趨之若鶩。

陳金萍提醒，在購買學區宅之前，請務必確認設籍地點是否可以分配到心儀學區，此外，多數學校因過於熱門，不僅會有設籍時間的限制，也會依照設籍先後進行排序，因此若有意搶進熱門學區，建議做好充足的資料調查，並及早規劃，才能如願幫助孩子進入心儀學校。