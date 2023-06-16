屏東縣長周春米擔任法餐南霸天主廚簡天才助手，透過料理手法轉換，端出屬於屏東味的法式料理饗宴。（林和生攝）

屏東縣長周春米擔任法餐南霸天主廚簡天才助手，端出屬於屏東味的法式料理饗宴。（林和生攝）

屏東縣政府集結三地門青葉、內埔隘寮、萬巒赤山、枋寮新龍、里港潮厝及定遠社區等6個農村再生社區辦理餐桌饗宴，由屏東縣長周春米與法餐南霸天主廚簡天才，共同將屏東社區在地食材重新詮釋，端出屬於屏東的法式料理饗宴。

周春米今日化身小米助教，帶著屏東在地新鮮食材，與簡天才及社區夥伴攜手合作，運用隘寮社區的黃荊、赤山社區鳳梨、潮厝社區泰國蝦、新龍社區龍膽石斑，以及充滿異國風味定遠社區的香茅，與原鄉青葉社區的小米和紅藜等食材，一同創作出三道屏東在地特色的好屏法式料理。

「非常榮幸能邀請到簡天才師傅與屏東社區合作發想」，周春米表示，運用縣內農再社區金牌的在地食材，透過法式米其林主廚的烹調，在短短時間內即煮出最美味及專屬屏東在地的法式料理，對於簡天才長期運用季節性在地食材創作一道道的藝術作品，更落實從產地到餐桌，縮短食材距離的理念，讓她感到相當佩服。

屏東農村再生社區推動餐桌計畫多年，連年一推出就秒殺，培養出許多粉絲，在歷年基礎上，不斷提升社區遊程內容與餐桌服務的精緻度，她說，接下來將會推出一系列農在社區的活動，將邀請鄉親好朋友們一同來品嚐，延續屏東社區餐桌好口碑。