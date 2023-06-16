去年（2022年）雲林縣30日內死亡交通事故以機車102人最多占總數61％，前兩大原因是未注意車前狀況、未讓車，交通部今年持續補助機車駕訓每人1300元，雲林縣府再加碼1300元，今年11月底前考取普通重型機車駕照都能申請。

根據統計，摩托車騎士接受過機車駕訓者出車禍比率低，交通部2019年辦理機車駕訓補助至2022年發現，接受訓練者違規風險降低至56％、肇事風險降低至35％。

縣長張麗善表示，去年全縣車禍事故造成1萬0705人死傷，比去年增加478人，每名車禍死亡者社會成本1600萬元，傷者的社會成本約100萬元，且造成家庭破碎，今年加碼補助縣民接受機車駕訓每人1300元、無名額限制，期限為今年11月30日前考取駕照。

雲林縣府工務處長汪令堯指出，機車駕駛訓練班課程16小時，有術科時地教學，還有6小時學科課程，且有各項防禦駕駛觀念，接受機車駕訓是遠離道路風險的有效方式。

雲林縣機車駕訓班有東泰、永慶2家駕訓班，新馬正在籌備中，預計下半年加入；交通部今年補助雲林縣前1300名報名者1300元費用，加上雲林縣加碼1300元，可省2600元。

雲林縣一年約1300、1400人考駕照，為鼓勵所有準機車族參與駕訓計畫，縣府及監理站遊說駕訓班提供優惠價，駕訓班從善如流從原價3700元降為3000元至3200元，亦即交通部及雲林縣府補助共2600元，每人只要再自費400元至6000元。