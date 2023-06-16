啟英高中、東森寵物及醒吾科技大學16日簽訂三方共同合作備忘錄，針對寵物美容學程課程、師資、未來就業進路攜手合作。（蔡明亘攝）

東森寵物業師未來將到校傳授專業技術與職場經驗。（蔡明亘攝）

啟英高中打造全市唯一符合證照考場標準的寵物美容教室。（蔡明亘攝）

桃園市啟英高中、東森寵物及醒吾科技大學今簽訂三方共同合作備忘錄，針對「寵物美容學程」課程、師資、未來就業進路攜手合作，輔導學生學習寵物美容技能，並以考取丙級證照為目標，同時也在校內建置全桃園唯一符合國家級檢定考場標準的寵物美容教室，將邀請業師到校，傳授學生專業技術。

許多飼主為照顧毛小孩的門面、健康與飲食花錢不手軟，農委會統計，台灣共有250萬隻寵物，台灣畜犬協會也估算寵物產業年產值超過600億元，顯見「毛小孩經濟」產業鏈將需要更多專業人才挹注，但現況缺工嚴重，勞動部自2018年起辦理寵物美容丙級職類檢定，為寵物美容從業人員專業技能把關。

啟英高中董事長吳慶堂表示，技職教育要跟上潮流，提供最新、最好的設備與平台給學生，這回重金打造全市唯一符合證照考場標準的寵物美容教室。啟英高中校長彭昭勳也說，坊間學習寵物美容技術，多為寵物店師徒制或是短期補習班速成，技術與素質缺乏標準化，消費糾紛或誤傷事件時有所聞，為此啟英高中率桃園之先，為寵物美容產業技能訓練把關。

校方表示，啟英與東森寵物合作開設實務課程，於電子商務科和時尚造型科導入「寵物飾品設計」、「寵物服飾訂製」與「寵物門市經營」等實用課程，每學期2年級開始跨領域選修，其他職業群科有興趣的同學也可選修，取得學程學分後，不僅可擴大跨域知識與能力，甚至可於3年級取得寵物美容丙級、門市服務丙級證照，增加就業技術含量與競爭力。

東森寵物美容長劉淑蕙指出，盼透過合作讓學生在高中階段啟發興趣，探索職涯方向，未來可銜接大專校院課程，累積多年經驗，畢業後更快與產業接軌，是業界樂見的。他們將派第一線實戰經驗豐富的講師到校，分享職場所需技術。現業界非常缺工，因寵物美容是耗體力工作，且若沒注意標準動作易造成職業傷害，工作環境也較吵雜，身體與心理負荷大，因此她也常勉勵學生，必須不斷進修才能永保熱忱。

啟英高中、東森寵物與醒吾科大也為修習寵物美容學程的學生量身打造「有薪業界實習」與「產學合作計畫」，學生畢業後，經篩選評比及格者，有機會進入東森寵物體系有薪實習或就業，也同時能進入醒吾科大就讀相關科系，繼續優化寵物美容產業知識、技術和經營能力，並透過累積實務經驗，未來畢業後可立即就學或就業。