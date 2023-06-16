俄羅斯入侵烏克蘭遭到西方國家制裁，同時被排除在美元結算體系之外，正危及美元的儲備貨幣地位，並且有利於中國。日媒報導，俄羅斯用「人民幣」向薩哈林油氣開發項目的日企支付股息分紅，包括日本商社、三井物産和三菱商事等。

日經新聞指出，日本擁有俄羅斯「薩哈林1號、2號」的油氣開發項目持股，其中「薩哈林1號」由日本經濟産業省和日本商社等持有30%股權，而「薩哈林2號」則由三井物産及三菱商事各出資12.5%、10%。

在制裁之前，薩哈林每年約分紅2次，並用美元匯款，透過新加坡的銀行帳戶結算，但俄烏開戰之後，西方對俄羅斯祭出一系列經濟制裁，並將俄羅斯排除在美元結算體系之外，導致原先的美元支付管道無法使用。

人民幣雖非日本人所青睞的結算貨幣，但以人民幣計價的交易，當前在全球貨幣交易呈現上升趨勢。

今年1～3月，為了以人民幣支付薩哈林股息分紅，俄羅斯建立新的匯款管道，由俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）旗下的俄羅斯天然氣工業銀行來承擔。

知情人士透露，在日本大型銀行設立成為收款方的人民幣帳戶，對三井物産和三菱商事等的100億日圓紅利支付已經完成。

報導指出，日本企業從能源安全保障的觀點出發，決定維持「薩哈林」權益。人民幣在跨國匯款等方面受到一定限制，並非收款方首選的結算貨幣，儘管如此，西方對俄羅斯制裁日趨嚴格的情況下也別無選擇。