合庫金控112年度股東常會除報告與承認事項外，提出111年度資本公積轉增資發行新股暨配發現金股利討論案，每股將配發股利1.0元，包括現金股利0.5元，及資本公積轉增資配股0.5元；另外修正公司「章程」討論案、選舉本公司第5屆董事案及解除董事競業禁止之限制討論案等，均順利獲得股東的鼎力支持。

111年全球主要國家為抑制通貨膨脹，紛紛加速升息力道，在諸多不確定風險的衝擊下，合庫金控111年合併稅後淨利仍達新台幣208.17億元，獲利位居公股金控第一，每股盈餘(EPS)為1.45元，稅後淨值報酬率(ROE)及資產報酬率(ROA)分別為8.98％及0.47％，合庫金控於金融市場大幅波動下擴大營運基磐，創造穩健經營表現。

111年雖受到國內外經濟金融市場波動影響，合庫金控最重要的獲利引擎－合庫銀行仍保持穩健經營，合併稅後淨利達190.91億元，創下歷史新高。海外布局方面，捷克布拉格代表人辦事處已於111年11月正式開業，成為子公司合庫銀行第26個海外據點，服務觸角橫跨美洲、歐洲、亞洲及澳洲各地，期望透過持續拓展海外據點，為客戶提供完善的全球金融服務，並提升海外營運規模及收益。

在公司治理方面，合庫金控去年榮獲多項大獎肯定，包括行政院國家永續發展委員會「國家永續發展獎」、連續三年獲得英國標準協會(BSI)頒發「永續韌性傑出獎」、再度入選「天下永續公民獎」前100強永續企業、TCSA台灣企業永續獎「永續報告金獎」及「創新成長領袖獎」、「TSAA台灣永續行動獎-金獎」、卓越銀行評比「最佳ESG永續獎」及「最佳社會共融獎」，同時也連續獲選納入摩根史坦利（MSCI）ESG指數、英國倫敦「富時社會責任新興市場指數」、「FTSE4Good臺灣永續指數」、「臺灣公司治理100指數」等多項永續指數成分股；112年更再度獲得證交所與櫃買中心舉辦之「公司治理評鑑」前5%殊榮等，肯定合庫長期深耕公司治理之卓越表現，努力成果獲各界專業肯定。

金融科技方面，合庫金控由上而下齊力推動金融科技創新，子公司合庫銀行已連續5年榮登國內法人專利申請百大名單，111年更以220件成績躍居國內金融業第一，至去年底累計取得共415項專利，內容涵蓋多面向之銀行業務，未來將賡續強化各業務與數位科技之結合，提供客戶更多元便利之金融服務體驗。

合庫金控持續推廣永續經營理念，積極導入ISO國際標準，強化永續韌性，於111年3月正式簽署赤道原則，成為國內首家以金控名義簽署加入之金融機構，並於同年7月簽署加入SBTi科學基礎減碳目標倡議，創公股金控之先。合庫也積極深化永續治理，111年底於「氣候相關財務揭露」(TCFD)成熟度模型得到「Level-5：Excellence」最高等級的認證，在推動永續發展績效上獲得高度肯定。