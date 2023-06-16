2023年初ChatGPT面市後帶來生成式AI狂潮，延伸出多元領域應用與創新，科技奇點（Technological Singularity）正在臨近，生成式AI、雲端與其他新興技術也正在快速融入多樣化的企業場景。

在風起雲湧的競爭態勢中，企業如何捷足先登取得轉型先機，鼎新電腦總裁葉子禎表示：「現在的企業運行以流程驅動為主，數據的狀態與價值仍然停留在初始應用階段，數據更多的是一種助力而非動力。若企業改變以往流程思維轉為數據思維，以純電動智能車發展正在取代燃油車進程為例，創新思維重新設計了汽車的軟硬體結構，電力驅動取代了燃油車的機械力，讓動力、軟體與數據完美結合。

葉子禎說：「進入數位與智慧的數智時代，鼎新電腦期許企業能夠換上『以數據為新生產要素的新動力引擎』，實現企業運營高效化，持續接軌未來。因此，鼎新電腦結合創新技術與數據思維，提出『數智驅動』新概念，以智能思維、數據驅動為出發點，並以希臘智慧女神命名打造新型PaaS平台『METIS』。從平台到應用，『METIS』可適應未來數位化與智慧化、融合物理世界與數位空間運作，協助企業化數據為生產動力，打造全新數據動力引擎，為企業與未來工作者開展更廣闊的智能應用實景。」

「METIS」基於知識封裝的數據驅動網絡核心技術，能夠先封裝企業知識，將其模型化並賦予學習能力，透過AI演算，越用越聰明；更能透過AI進行訓練提供預測、建議。鼎新電腦PaaS平台事業處副總裁陳秀春提到：「若企業改變以往流程思維轉為數據思考，未來企業將以「數據」為核心，讓組織內的活動進展透過數據來推動，而非透過個人經驗或直覺，以貫徹執行被賦予的任務。」