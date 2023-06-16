花藝大師凌宗湧講座，現場座無虛席，專注聆聽作筆記。（圖／惠中寺提供）

西恩花藝創辦人暨設計總監、東方新花藝大師凌宗湧，師法自然，就地取材，讓一朵花、一段枝葉融入空間，表現其獨特之美，也讓藝術能貼近生活，展現在日常生活當中，傳遞最真實的情感。獨特美學堅持下的花藝創作，每次展演總讓人驚艷。6月15日蒞臨惠中寺「未來與希望」講座，主講：「看見自己的美好」， 分享3年的疫情裡，在陽明山火山口下的農場生活美學，以及創作理念，現場含線上點閱聆聽人數計5716人。

花藝大師凌宗湧講座，現場及線上觀眾共5716名觀眾聆聽。（圖／惠中寺提供）

凌宗湧從接骨木花在初夏的庭院綻放帶來美好驚喜說起，過去3年來與家人相處的機會增多，而他待在花園裡的時間也變長了。尤其去年阡插的100株接骨木，今年每一株都開花了；庭園裡開滿了雞角刺、萬壽菊，後院的繡球花也準備綻放…….，讓他發現：對大自然投入的越多，大自然回饋也越多。

因為疫情停下來，住在陽明山，凌宗湧接觸到以前沒有接觸過的事，也因此有機緣參與台灣設計研究院設計振興地方產業計劃──精緻型綠色農場見學改造，走訪北投七家農場。反思：台灣大自然美學要表達甚麼？「不要忘記自己的獨特性，有自信，就可傳遞自信的作品。」凌宗勇說。他喜歡大自然，推廣大自然美學，認為台灣大自然很美，農場需要提升，提倡應用台灣特有自然的枝葉為素材，讓他們自然展現，引人駐足，聚焦目光的美，自信地展現，結合空間與容器，創造自然極簡的空間美感，讓美發生，傳遞情感。凌宗湧強調：「漂亮的東西若沒有自己的特色，是不容易留下深刻印象的。」

2023年未來與希望講師花藝大師凌宗湧從花藝談「看見自己的美好」。（圖／惠中寺提供）

凌宗湧以實際海內外案例分享如何讓大自然融入建案中，還打造可以吃的莊園，讓庭園就可以採摘到可吃的植物，讓花草不只是美，還可吃，可剪下插花，隨時可把美帶入生活，讓美可以簡單地在生活中實現。凌宗湧還參與萬里金山的杜鵑展覽，主張以農民為主，鼓勵農民將農用車改造成杜鵑花的展示台，花藝師和園藝師與農民合作共同演出，一場特別的移動的花聚落展覽。

目前在台北松菸舉辦的「向世界公開133種台灣可食花草」是凌宗湧策展的，希望台灣花草的氣味可以進入我們的日常生活，有一天，原住民的野菜料理可以跟法式料理碰撞，不是外來的香草，是台灣的原生花草。

凌宗湧自信地做老師沒教的事，不照說明書，他說：「若不曾看見自己所擁有的美好，這些美好的事都不會發生。」心情喜悅，所有事物順眼都是美，這就是美好。

講師花藝大師凌宗湧(右)在佛光山中區總住持覺居法師(左)陪同下進場，受到觀眾熱烈歡迎。（圖／惠中寺提供）