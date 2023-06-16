中央選舉委員會今（16）日召開委員會議，審議2項全國性公民投票提案。台灣百合公義協會理事長徐紹展領銜提出之「您是否同意增訂監獄行刑法第145條第2項：『死刑之執行，應於諭知死刑之判決確定後6個月內執行完畢。除法律另有規定外，不停止執行』。」全國性公民投票提案，前已舉行聽證，經提委員會議審議，決議函請提案人之領銜人限期補正。

此外，郭璽領銜提出之「您是否同意：65歲以上住民，在公開合法場所打麻將輸贏新台幣一千元以內，應該視為符合刑法第266條第3項賭博罪但書之規定，排除該條文處罰？」全國性公民投票提案，經審議有舉行聽證必要，以釐清相關爭點。

中選會說明，依據公民投票法第10條第3項規定：「主管機關於收到公民投票提案或補正之提案後，應於六十日內完成審核。經審核有下列情事之一者，應敘明理由，通知提案人之領銜人於三十日內補正，並以一次為限，屆期未補正或經補正仍不符規定者予以駁回：一、提案非第二條規定之全國性公民投票適用事項。二、提案違反前條第四項所定辦法之規定。三、提案不合第一條第二項或前條第八項規定。四、提案有第三十二條規定之情事。五、提案內容不能瞭解其提案真意。」及同條第4項規定：「主管機關依前項規定命補正者，應先舉行聽證會，釐清相關爭點並協助提案人之領銜人進行必要之補正。」

中選會表示，有關全國性公民投票案最新進度，民眾可至該會網站「全國性公民投票專區」查詢(https://web.cec.gov.tw/referendum)。