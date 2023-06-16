今(16)日下午2時23分許，新北市板橋區發生一起瓦斯氣爆意外，1間位於中正路上的50嵐手搖飲店，疑瓦斯工人在更換桶管線時，造成瓦斯外洩，導致瞬間爆燃，火焰瞬間高溫也造成1名工人及3名店內員工受傷，目前均送醫救治中，詳細事發原因有待警方進一步調查釐清。
從曝光的影片中可見，1名男子剛走出店外時，店內隨即發生瓦斯氣爆，其工作平台上放置地的杯子及相關宣傳物，皆噴飛掉落在地面，不久後，店內跑出3名員工，而其中1名女員工不斷摸著左手臂，突然而來的爆炸聲，也引發隔壁店家員工走出店外關心，路過的民眾也探頭觀望，最後才跑出1為疑似穿黑衣的瓦斯工人身影。
這起瓦斯氣爆意外，造成4人受傷，瓦斯工人與2名員工送往亞東醫院救治，而1名員工送往署立台北醫院救治，其瓦斯工人有30%二度灼傷，其雙手、背部、臉部有燒、燙傷；氣爆發生當下，火勢已被瓦斯工人自行熄滅，警方派出8名員警維持現場秩序，以及交通疏導指揮管制，消防隊也在現場灑水降低瓦斯濃度。
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