監視器可見，有名男子一走出50嵐店外，店內瞬間發生氣爆意外。（警方提供）

今(16)日下午2時23分許，新北市板橋區發生一起瓦斯氣爆意外，1間位於中正路上的50嵐手搖飲店，疑瓦斯工人在更換桶管線時，造成瓦斯外洩，導致瞬間爆燃，火焰瞬間高溫也造成1名工人及3名店內員工受傷，目前均送醫救治中，詳細事發原因有待警方進一步調查釐清。

從曝光的影片中可見，1名男子剛走出店外時，店內隨即發生瓦斯氣爆，其工作平台上放置地的杯子及相關宣傳物，皆噴飛掉落在地面，不久後，店內跑出3名員工，而其中1名女員工不斷摸著左手臂，突然而來的爆炸聲，也引發隔壁店家員工走出店外關心，路過的民眾也探頭觀望，最後才跑出1為疑似穿黑衣的瓦斯工人身影。

這起瓦斯氣爆意外，造成4人受傷，瓦斯工人與2名員工送往亞東醫院救治，而1名員工送往署立台北醫院救治，其瓦斯工人有30%二度灼傷，其雙手、背部、臉部有燒、燙傷；氣爆發生當下，火勢已被瓦斯工人自行熄滅，警方派出8名員警維持現場秩序，以及交通疏導指揮管制，消防隊也在現場灑水降低瓦斯濃度。

消防隊員灑水以降低縣場瓦斯濃度。（警方提供）

現場來了2輛消防車以及多名消防員，警方也把氣爆現場圍起封鎖線。（警方提供）