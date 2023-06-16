台灣司法互助又有斬獲！台籍林姓人士4年前在韓國犯下竊盜案，偷取韓籍老翁韓元4510萬9000元(折合約新台幣100餘萬元)，返台時被警逮獲。台韓歷經4年折衝，韓國終於派檢察事務官在日前前往新北地檢署領取贓款，創下台韓近年首件跨境返還贓款之成功案例。

法務部說，本案源於2019年間，台籍林姓被告在韓國侵入韓籍被害人住處，竊取被害人置放於屋內之韓元4510萬9000元現金款項後，即攜款搭機入境桃園國際機場，隨即為警方查獲，查扣贓款。台韓雙方都非常重視本案，在法務部國際及兩岸法律司、法務部調查局國際事務處及新北地檢署與韓國法務部多方努力下，除完成跨境取證外，韓國檢察事務官並來台取得贓款。

韓國法務部指派國際刑事課檢察事務官及承辦本案的搜查官於15日前往新北地檢署，為該國被害人領取犯罪不法所得韓元4510萬9000元。成為臺韓近年第一件跨境返還贓款之成功案例。

法務部強調，本案在新北市警局刑事警察大隊、警政署航空警察局、財政部關務署等單位協助下，順利將贓款交由韓方代表攜返韓國，返還年邁韓籍被害人，使其得以安養天年。

法務部說，台灣與韓國近年來司法互助頻繁，合作腳步穩健，本次成功跨境返贓，展現台韓司法互助又更上層樓。