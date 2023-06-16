民進黨總統參選人副總統賴清德公布「看見賴清德」YouTube頻道「哈佛時光」影片，分享當年擔任台南立委期間，利用暑假時間赴美哈佛大學修取公衛碩士學位的過程，他在影片中也透露，是什麼原因讓他從美國職棒紅襪隊球迷，一秒轉而支持「世仇」洋基隊。

賴清德在影片中提到，當年完成在台灣的學位、考上醫師執照，也做到總醫師、主治醫師，後來因為機緣走上政途，但是在他心中，一直有著想到哈佛、耶魯或劍橋念研究所開闊國際視野的願望，從未改變，直到成為立委，也一直沒有放下心中的想法。

他認為，如果有辦法到這些學校念書，對問政應該有幫助。他說，剛好看到哈佛有一個課程，可以分三個暑假完成學位，此計畫很適合自己，所以他決定利用立法院休會的時候飛往美國上課，也是40個學分，只是上課時間拉得比較長，不過，每一次出國前，他都會開記者會，跟台南市民報告說要去美國哈佛大學念公共衛生，大概需要去多久，這段時間會怎麼樣提供服務，台南市民很贊成這樣的事情。

熱愛棒球的賴清德說，在波士頓，在學校裡面看球很方便，中午去吃自助餐，餐廳內有攤位就有人賣這個球場的球票，比較便宜，一開始他是紅襪隊的球迷，一直到王建民到洋基隊，才轉支持洋基隊。

他說，到芬威球場看球的感覺很不一樣，美國棒球場設計就是一個家庭的聚會場所很休閒很快樂，不是只有看球，後面還賣東西，很適合家庭全家去，每一次去看球都會帶家人太太跟孩子都會去。

他說，每年到美國攻讀學位時，孩子會去參加夏令營，碰到7月4日美國國慶，都會在波士頓很漂亮的查爾斯河畔上面然後躺在草皮上，看波士頓政府的煙火秀。他還記得跟兩個兒子講了一段話，「爸爸今天帶你們來波士頓看國慶日煙火秀，那你們以後要帶你們的兒子來喔」。