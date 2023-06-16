前立委陳柏惟昨（15）日遭女志工指控性騷擾後火速道歉，還稱自己「沒有資格成為一個民意代表候選人」，但遭被害人打臉內容不實。媒體人謝寒冰指出，陳柏惟說不選只是假議題，若真的有心要負起責任，就該把節目都辭掉。

謝寒冰今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，陳柏惟根本沒有宣布參選，哪有退選的問題？講這個根本毫無意義。他也直言，「難道他參選就一定選得上嗎？剛被罷免的人到底要怎麼選上？」。

「這根本是假議題」，謝寒冰直言，如果陳柏惟真的有擔當、真的有要負起責任，應該要學同樣爆出性騷問題朱學恒、朱凱翔，「節目要辭掉阿，他完全沒提這件事，搞不好下禮拜一就可以繼續看他在節目上」。

謝寒冰也酸說，不反對陳柏惟繼續開節目，「把溫朗東、張宇韶全部找過來」，組個Me Too 大聯盟，收視率一定很高，真的是奇觀。目前陳柏惟在三立新聞台擔任政論節目《3Q新台灣》的主持人。

對於陳柏惟的道歉，謝寒冰認為，看起來很快，但根本是假的，講得不清不楚，也被受害者打臉；他也說，更好笑的是基進黨切割陳柏惟，說陳自2022年6月後就不是黨員，但事件發生在2020年，當時陳柏惟還在基進黨，現在切割只是提醒大家陳柏惟曾是基進黨。

謝寒冰痛批，陳柏惟最惡劣的問題，第一是道歉根本是假的，第二是他到現在還在說謊，他也指出，陳柏惟比一般加害者更惡劣，因為他假借幫助受害者的名目，卻變成加害者，等於是在受害者的傷口上撒鹽、繼續加害，整個道歉也都在為自己撇清，陳柏惟道歉說「無論我是否有意願這樣做」，就表明他是無意識的行為，受害者感覺不好是她自己的問題，根本沒有要承認錯誤，只是覺得自己倒楣而已。