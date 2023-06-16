侯友宜選舉辦公室擴大！侯友宜競選工作室今天表示，將充實發言人陣容納入台北市議員柳采葳，詹為元加入，將和團隊一起努力，傾聽各界聲言，透過清楚、完整的事實陳述和證據展現，讓大家看到民進黨政府的胡作非為，不能再讓他們撕裂並且消耗台灣。

「我們會把自已縮到最小，讓更多人可以一起」選辦強調，日後仍會有更多好朋友加入，一起讓台灣平安！

侯友宜競選工作室表示，之前因為台北市施政總質詢，等到總質詢結束後，才對外公布，日後仍會有更多好朋友加入，一起讓台灣平安。