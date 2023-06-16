擁有50年經驗的包粽達人馬小容，現場傳授「1：1：1黃金比例」包粽法，讓菜鳥也能輕鬆包出完美三角粽。（蕭嘉蕙攝）

來自興昌部落的阿美族的長者初次體驗漢人端午包粽習俗，感到新奇又有趣。（蕭嘉蕙攝）

現代人生活步調忙碌，端午節節味愈來愈淡，台東縣友善關懷協會今舉辦「百人包粽」活動，集結6個服務據點、100名長者重拾包粽身手，擁有50年經驗的包粽達人馬小容，現場傳授「1：1：1黃金比例」，讓菜鳥也能輕鬆包出完美三角粽。

「以前沒有包過，感覺很好玩！」來自興昌部落的阿美族長者王麗娜說，初次體驗漢人端午包粽習俗，感到新奇又有趣，另1位來自台東市中華社區的潘阿姨則說，把粽子包成三角形狀最難，失敗了2次才成功。

來自台東縣友善關協會6個服務據點、共100名的長者，今上午齊聚在南王湄聖宮參與「百人包粽」活動，重溫舊時家家戶戶慶端午包粽的熱鬧氛圍，現場還請來擁有50年經驗的包粽老手馬小容，傳授「1：1：1黃金比例」包粽法，讓菜鳥也能輕鬆包出完美三角粽。

馬小容說，要包出形狀漂亮的三角形粽，關鍵在於餡料比例，先放1湯匙糯米鋪底，接著加入肉絲、香菇和半顆鹹蛋黃，這時要注意總量不能超過1湯匙，最後再加入1匙糯米覆上，這樣的分量就能包出形狀完美的粽子，另外，粽子好吃的祕訣在於先用豬油、紅蔥頭炒香糯米。

台東縣友善關協會總幹事黃建豪說，疫情消退後首次辦百人包粽活動，主要是懷舊，因為現在端午節味愈來愈淡，長輩年紀大包粽子的機會比較少，透過活動重拾身手、交流情誼。