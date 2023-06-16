56歲藝人許傑輝早年從幕後轉幕前，在演藝界相當資深，不料近日卻遭女星黃云歆爆料教課時性騷擾，許傑輝先回應或許太直白但沒有雜念，他誠懇道歉，而女星小嫻、短今則陸續公開發聲，讓許傑輝公開表示要退出演藝事業， 有網友挖出許傑輝不僅是在台灣，在大陸也有不少頂流明星學生，引發外界討論。

由王大陸、肖戰、李沁等人主演的劇集《狼殿下》，播出後廣受好評，當時許傑輝擔任劇組的表演老師，大陸男星肖戰曾接受採訪透露因為是新人演員，表演上遇到瓶頸，哭戲會哭不出來，也疑惑過自己是否真的適合當演員，後來許傑輝帶著金門高粱去找他，讓他喝點酒放鬆一下，肖戰喝了酒之後許傑輝誇他「你放鬆就演得很好，趕緊回去把這個感受寫下來」，肖戰回去後就紀錄當下感受，敲著鍵盤時就哭了，藉著酒勁發洩一邊哭一邊寫。

除了肖戰，他還教過TFBOYS的王源、王俊凱、易烊千璽等頂流明星，在大陸演藝圈也有深厚資歷，不過肖戰的粉絲認為「他只是肖戰一個人的老師嗎？」、「就是擱古代誅九族祖都誅不到肖戰這」、「擔心肖戰的人身安全，長得這麼帥」、「和他（肖戰）有過合作的人不要太多……你工作中從來沒碰到過爛人？」

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