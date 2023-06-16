國內性騷事件連環爆，「＃MeToo」運動愈演愈烈，台中大甲李綜合醫院身心科主治醫師馬國穎表示，不少人遭到性騷，可能因職場權力對等關係，深怕丟掉工作而選擇隱忍，民眾萬一不幸遭到類似案件，第一時間要堅定口氣勇敢說「不！」拒絕對方踰矩言語及行為。

馬國穎表示，國人對性騷擾議題認知程度不足，很多時候無法判斷是否為一般社交肢體動作，當有人跳出來，起了帶頭作用後，才回想過去不愉快經驗，陸續有人挺身而出，用群體運動的力量大聲怒吼。

由於社會風氣保守，被害人通常選擇啞忍在心裡，但這種不愉快的經驗會造成憂鬱、失眠、焦慮、甚至社交退縮等問題。馬國穎強調，萬一不幸遭到類似案件，第一時間要用很堅定的語句勇敢大聲說「不」，拒絕對方踰矩言語與行為。

馬國穎指出，「不少被害者擔心被標籤化，所以第一時間沒求救。」在職場中有可能是主管性騷，萬一被害人檢舉，擔心日後無法升遷，又怕說出來後有異樣眼光看待自己，甚至害怕被迫離職，才會隱忍下來，但長期下來，很容易讓自己身心受創。

馬國穎說，若長期處在被騷擾環境中，有可能引發重度憂鬱症、創傷後壓力症候群等相關疾病，建議從小開始加強兩性關係議題，教導小朋友如何分辨和勇敢的拒絕騷擾行為，同時呼籲政府相關部門設立專線電話，提供匿名檢舉和心理諮詢服務，配合強制要求各行業針對員工性騷擾的配套作業。

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