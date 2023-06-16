國軍醫院貪汙案持續延燒，繼國軍台中總醫院主任林建中、賴金湖涉貪汙罪遭收押後，中檢循線在12日及14日再提訊廠商調查，傳喚、搜索三軍總醫院基隆分院主任郭俊麟等11人，在郭住處查扣164萬餘元、郭自動繳回不明財產474萬元，檢察官認為郭涉犯貪汙罪，與林姓廠商有逃亡、滅證及勾串共犯之虞，向法院聲押禁見獲准。

台中地檢署檢察官馬鴻驊偵辦國軍醫院貪汙案，今年2月間搜索國軍台中總醫院骨科主任林建中，查出他在2019年、2020年間在採購X光機標案時，涉向醫材廠商收賄，並讓該廠商得標，檢方以林涉犯貪汙等罪向法院聲押，法官裁定60萬元交保，經檢方抗告，台中高分院發回，台中地院3月25日裁定收押禁見。

檢方深入追查發現，國軍台中總醫院醫療部主任賴金湖也涉向廠商收賄數十萬元，再搜索醫院、帶回賴調查，訊後，依涉貪汙等罪，將賴及3名廠商向法院聲押獲准。

檢察官擴大偵辦，6月12日及14日發動搜索，指揮重案支援中心檢查事務官、廉政署中部地區調查組索票，搜查、傳訊三軍總醫院基隆分院主任郭俊麟等11人、6處所調查，檢警在郭住處查扣現金164萬餘元、手機、筆電等證物，郭並主動繳回來源不明財產474萬餘元。

檢方訊問後，認為郭涉犯貪汙治罪條例之違背職務收受賄賂等罪、林姓廠商涉嫌違背職務交付賄賂、違反商業會計法等罪嫌重大，所犯為最輕本刑5年以上重罪，且有逃亡、滅證及勾串共犯之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。針對本案，中檢強調，將持續擴大偵辦。