柯文哲（右）到寶山鄉公所拜會，新光小公主吳欣盈全程陪同出席。（邱立雅攝）

柯文哲到寶山鄉公所同時，立委林思銘正巧也在公所參加協調會，但兩人並未碰面。（邱立雅攝）

民眾黨主席柯文哲16日中午結束新竹市行程後，下午前往寶山鄉公所及代表會拜訪，恰好藍營立委林思銘正在寶山鄉公所召開寶山1期土地徵收安置戶協調會，該會議室原訂為柯文哲與鄉長邱振瑋會談場地，最終柯文哲與邱振瑋在鄉長室面對面座談，針對寶山特性及鄰近竹科作為討論主題，新光小公主吳欣盈也在旁與地方人士交流。

邱振瑋與柯文哲分享寶山鄉特色，生活圈較接近新竹市非竹縣，鄰近竹科，且台積電陸續在寶山設廠，包括2奈米、3奈米廠，但缺水缺電是個大問題，希望中央能重視寶山建設，投入資源興建寶山第3水庫以及解決未來可見的交通壅塞問題。

邱振瑋為表達歡迎之意，送上寶山特產橄欖給柯文哲。為增加與地方互動，柯文哲也大方要邀請地方代表、村長們一同合影，並參觀代表會。

柯文哲16日行程皆有吳欣盈陪同出席，柯被問及是否來寶山拔樁？柯文哲顧左右而言他，吳欣盈也表示新竹是自己的「責任區」，對於是否有可能參選竹縣2選區立委？則未有回應。

幕僚透露，16日選擇到寶山與竹東拜會，主要還是有一部分在地民意基礎，包括地方基層民代都有民眾黨成員，兩地都是2選區立委重要的票倉，加上護國神山群在此，於是特地來訪。

巧合的是，當時林思銘正在寶山鄉公所參與寶山1期土地徵收安置戶協調會，雙方同時在同個空間，卻避開彼此未有碰面。