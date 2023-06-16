日本東京電力公司已於12日開始試運行福島第一核電廠核汙水排放入海的設備，預計持續2周左右，以確認相關設備能否可靠運轉，讓排海準備工作最快本月內全部就緒。隨著福島核汙水排放在即，在反對強烈的韓國海鹽價格暴漲。日本共同社16日引據韓媒報導，懼怕海洋污染的消費者趕在處理水（核汙水）排放之前囤貨導致缺貨，韓國政府在15日的記者會上強調安全性等，竭力穩定局面。

韓國南部全羅南道新安是該國最大的海鹽產地，在當地水產業協會直銷點，由於個人消費者訂單數驟增，價格上漲20％。購物網站也接連出現了海鹽缺貨的狀況。首爾的鹽類批發商透露「因擔憂（處理水排放）前來購買的主婦增多。由於庫存短缺，價格也上漲了。」

據海洋水產部介紹，6月第一周海鹽價格比4月同期上漲約27％。該部在15日的記者會上介紹稱「尚無囤積徵兆」，表示個人消費者增加沒有達到影響整體供需格局的程度。此外表示鑑於憂慮升溫，將從7月起擴大對鹽田的放射性物質檢查，強調「安全」。

另據韓國國際廣播電台報導，韓國水產業協同組合中央會（水協中央會）營運的水協購物也出現了天日鹽短缺現象。據水協購物16日消息，在一周最暢銷商品中可以看到六種天日鹽產品，其中三種已經脫銷，其餘三種也由於訂購量劇增而推遲了配送時間。

某公司在網上公示，由於天日鹽訂單劇增，最長需要十天才能送貨。另一家公司表示，由於訂購量猛增，約需要一周才能送貨，呼籲顧客予以諒解。還有的公司限制購買數量，規定一次最多購買五包。

15日下午，水協購物的三個人氣關鍵詞是「食鹽」、「天日鹽」和「天日鹽20公斤」，均和鹽有關。食鹽需求增加，加上今年天日鹽產量減少，食鹽價格持續走高。

韓國農水產食品流通公社表示，以6月14日為準，粗鹽零售價格為5公斤1萬2649韓元，較一年前的1萬1189韓元上漲13.0％，相較往年的7864韓元上漲高達60.8％。

此外，《韓民族日報》近日報導說，在韓國，感到不安的消費者開始大量購買鹽以及可以長期保存的水產品乾貨，價格也正在上漲。囤鹽和魚乾是消費者在污染水排放前為確保水產品食用安全而自發採取的行動。日本一旦正式開始排放核汙水，可能會出現魚和生魚片等不能長期保存的水產品消費中斷現象。相關商戶和個體戶的恐懼和危機感正與日俱增。

據報導，在首爾冠岳區經營餐廳的一位個體戶說，每天一覺起來鹽價就會上漲五千韓元，一些線上商戶已經發布了「新安郡產地直送的海鹽訂單量激增，暫時售罄」的告示。有報導稱，最近一個月期間海鹽價格暴漲40％以上，20公斤的袋裝鹽售價已超過2萬韓元。