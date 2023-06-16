嘉義大學在新民校區的黃金地段蓋溫室蔬果園作為高教深耕教育場域，養雞吃菜蟲，人道方式養雞下蛋，成為搶手貨，雖然市場雞蛋價格已回穩，卻因飼料漲價，6月調漲蛋價20％，產量有限，顧客依然下訂單等蛋。

嘉義大學學生透過高教深耕計畫，體驗農場經營管理。（廖素慧攝）

嘉大新民校區有約600多坪溫室農場，讓學生實際操作安全農業實驗，不用化肥及農藥，用自然農法種蔬菜水果、香草、養雞場，也與外校合作推廣食農教育。

嘉大高教深耕計畫採取平地式的人道飼養雞。（廖素慧攝）

計畫專案技佐林文楨說，起初是放養，讓雞吃菜蟲及採收剩餘的蔬果，但雞放出去，很難趕回來，改用棧板搭建簡易型雞舍好管理，4年前再爭取到補助才搭建溫室雞舍，目前共約130隻雞。

嘉大雞舍裡雞自在做「沙浴」淨身。（廖素慧攝）

雞在雞舍可以自由活動，沒有格子籠拘束，吃農場採收剩下的天然蔬果、玉米、黃豆做成的飼料，還能做「沙浴」淨身，有巢房可安心下蛋，是平地式的人道飼養法，因而雞蛋品質受肯定。

林文楨還說，蛋雞從孵化到下蛋約要6、7個月，蛋雞平均壽命4至6年，黃金下蛋期是2年，過了黃金下蛋期，質量俱減，這個雞舍會讓老化的雞安養天年，不用斷食斷水的非人道方式強迫老母雞「換羽」再下蛋。

林文禎指出，養雞是為了教育，蛋價凍漲多年，但飼料持續上漲，且人道飼養成本較高，最近首度調漲20元，因每天僅能供應約80顆優質雞蛋，訂單仍大排長龍。

嘉義大學教授蕭至惠帶領學生透過高教深耕計畫，將行銷管理與農場產管結合實做。（廖素慧攝）

嘉大行銷與觀光管理學系教授蕭至惠表示，國科會高等教育深耕計畫提供學生結合理論與實務，透過實際參與農業生產、經營及管理，加強知能運用，還可做食農教育，學生獲益很大。

行銷與觀光管理學系大四生白惠凱說，將自己所學的行銷，與農事管理結合，「高教深耕計畫」讓她的學習與眾不同，效益加乘。