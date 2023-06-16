理律律師事務所12年前遭檢方因偵辦一起違反證券交易法案件搜索扣押相關證物，經抗告遭法院判決敗訴後提釋憲；憲法法庭判決《刑事訴訟法》未就立於第三人地位之律師或辯護人與被告、犯罪嫌疑人、潛在犯罪嫌疑人間，基於憲法保障秘密自由溝通權之行使而生之文件資料，排除於得搜索扣押之物外，屬於違憲，應2年內修法。修法完成前，搜索扣押應依本判決意旨為之。

憲法法庭這次判決是繼「釋字第654號」解釋確立刑事被告與辯護人間秘密自由溝通權之後，進一步建立辯護人就基於與被告秘密自由溝通權之行使而生之文件，有拒絕扣押權利；祕密自由溝通權之保障範圍不僅止於「釋字第654號」解釋所指之刑事被告與辯護人之間，還擴及律師與潛在犯罪嫌疑人之間。所謂潛在犯罪嫌疑人，指可能受國家機關偵查追訴，而尋求律師協助者。

律師或辯護人基於憲法保障之秘密自由溝通權之行使所生資料，固有拒絕扣押之權利，但此權利並非絕對。如有事證足認辯護人有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人者，即不適用。

如果律師或辯護人本身就具有被告或犯罪嫌疑人身份，則對於其事務所之搜索，並無本判決適用之餘地；但仍宜慮及律師事務所儲存眾多委任人秘密資訊場所之特徵，在發動慮及條件、程序及救濟上，審慎考量。修法完成前，法官、檢察官及相關人員辦理搜索、扣押事務應依本判決意旨辦理搜索扣押。