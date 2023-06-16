台北股匯市仍脫鉤，16日一改近期股市漲、台幣跌走勢，反而是股市小跌、匯市小升。台股漲多拉回，盤中最低一度來到17,250.79點，大盤指數終場收17,288.91點，下跌46.07點，成交量4,496.08億元，三大法人買超46.99億元，外資及陸資買超32.96億元。

匯市方面，台股雖小幅回檔修正，但外資仍持續買超，並於午盤後加強匯入力道，盤中一度升至30.665元價位，惟尾盤升幅收斂，匯價無緣重回30.6元價位。

根據央行統計，美元指數下跌0.91％，16日主要亞幣全面反彈，韓元升值0.68％、人民幣則升值0.45％、新加坡幣升值0.38％、日圓升值0.09％、新台幣升值0.05％。

匯銀主管分析，開盤反映美元走疲，新台幣開盤隨即升破30.7元價位，但受到台股拉回拖累，一度把新台幣匯價打到30.7元上方，最低貶至30.73元，後續在30.72元狹幅區間盤整，下午外資轉為匯入，但終場前升勢受阻，小升1.6分作收。

匯銀主管說，美國聯準會（Fed）停止升息，加上歐洲央行（ECB）連八次升息，一來一往牽動國際資金流動，美元指數表現疲弱，但根據利率點陣圖來看，美國仍有升息2碼空間，後續美元即使回檔仍有撐，多少壓抑主要亞幣反彈幅度，預料新台幣持續在30.7元上下徘徊，仍不脫離區間震盪格局。