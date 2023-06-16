恒指開高86點，報19,915點，升幅曾收窄至47點，低見19,876點，隨後升幅擴大，更踏上兩萬點大關，最多升327點，高見20,155點，。最終恒指收報20,040點，升211點或1.1％，為5月8日之後首度收返兩萬關之上。

國指收報6,833點，升60點或0.9％；科指升0.8％，收4,233點。大盤全日成交急增至1,754.60億港幣，為四個半月以來最多。

總結全個星期，恒指升650點或2.3％；連升三周累漲1,293點或6.9％。科指全周升7.6％；連升三周累漲14.7％。

個股表現部分，申洲國際全周升15.7％，為表現最好藍籌；創科一周升幅亦達12.8％。太陽能類股本周亦回神，信義光能全周升12.7％。

生科及醫藥股方面，香港生物科技指數16日收市急升2.9％，石藥升3.4％；藥明康德升3.4％；信達生物升8.1％。

盈富全日升1％，收20.34港幣，成交有165.79億港幣，為交投最多股份。

中石化全日跌1.9％，為表現最差藍籌。碧桂園服務，全日4.2％，為表現最好藍籌。