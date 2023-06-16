新北餵藥案風暴擴大，成全國矚目話題，為維護幼兒受教權益，新北市教育局將幼兒園監視器與託藥機制列入重點稽查項目，違反法規的幼兒園，除依法裁處，也要求各園限期改善完成，亦視園務違規項目請輔導團入園輔導，若屢次違規，情節重大者得以廢止設立許可。

新北餵藥案風暴擴大，成全國矚目話題，為維護幼兒受教權益，新北市教育局將幼兒園監視器與託藥機制列入重點稽查項目。圖左為教育局長張明文。（陳慰慈攝）

事件爆發後，教育局結合衛生局、消防局及工務局，全面清查全市幼兒園，以督導幼兒園園務管理，為維護幼兒受教權益，將託藥機制列入重點查核項目，強力查核各園託藥規定、託藥同意書及託藥單，並同時抽查各園監視器，以確保各園教保服務人員務必落實託藥制度。

另編訂園務行政管理手，提供各項園務管理資料與範例，建立園務經營各項標準化流程，藉以提升行政效能及教保服務品質。此外，於全市園長主任會議皆要求園所務必落實正向管教，並以陽光正向宣講團種子教師透過分區宣講，強化幼教人員專業意識與情緒控管，每年高達1000人次參與。

教育局也針對全市幼兒園監視器管理訂定「新北市政府所屬各級學校暨教保服務機構監視錄影系統管理具體作法」，監視器並已列入到園稽查重點項目，每季查核200園，檢視各園監視器保存天數是否符合14日、是否依規定有指派專人（處室）負責管理、操作及維修等事項。

另全面免費提供全市幼生健康與心理諮詢，衛生局安排「市立土城醫院」、「亞東醫院」及「市立聯合醫院」、「部立臺北醫院」、「雙和醫院」、「淡水馬偕醫院」、「汐止國泰醫院」及「台北慈濟醫院」專案提供免費醫療諮詢、抽血、驗尿、心理諮詢等醫療服務，可撥打醫院專線，將由專人與家長確認兒童狀態、提供快速就醫綠色通道，並為兒童申辦免掛號費與診察費相關流程。

新北市政府表示，為確保學生的健康與安全，依據每位家長及幼兒的需求及實際情況不同，新北市率先六都成立專案辦公室，採一對一專人服務模式辦理，由專業輔導員組成，尊重家長需求、彙整建議、提供諮詢。