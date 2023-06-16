台中市大里區國光路二段與德芳南路口交通流量大，加上車道多、路口複雜，去年發生35件交通事故，台中市議員林碧秀（右2）16日邀請交通局長葉昭甫（左2）及相關單位會勘，針對該路口進行整體規畫改善。（潘虹恩攝）

台中市議員林碧秀（右）16日邀請交通局長葉昭甫（左）及相關單位會勘大里區國光路二段與德芳南路口，針對該路口進行整體規畫改善。（潘虹恩攝）

台中市大里區國光路二段與德芳南路口交通流量大，加上車道多、路口複雜，去年發生了35件交通事故，台中市議員林碧秀16日邀請交通局長葉昭甫及相關單位會勘，針對該路口進行整體規畫改善；葉昭甫表示，將針對路口進行號誌及車道分流，避免直行與右轉車擦撞。

據台中市政府警察局霧峰分局統計，該路口去年事故共達35件，今年至今已有10件；為防制該路口交通事故，霧峰警分局常派員加強周邊違規取締並於交通尖峰時段增派交通疏導崗。

葉昭甫指出，該路口過去事故較多發生在德芳南路和德芳路直行與右轉車輛產生側向擦撞，目前會先實施號誌分離，讓兩路車流有彼此依循的號誌行走，將涉及道路標線改變，譬如停止線會退縮。另，由於該路口號誌由公路總局管轄，將和公路總局進行討論。

其次，德芳南路將會設置右轉道，讓右轉車輛右轉可以更順暢，將調整最外側機車優先道跟汽車直行道提早分流，右轉車輛行駛在最外測，而直行機車則匯入內側，關於圖說設計和調整部分會盡速執行，以維護該路口人車安全。

台中市議員林碧秀說，今日局長的建議是地方所能接受，先讓汽車和摩托車不要打架，會有很大的效益；過去大里橋頭也常發生車禍，經過局長檢視汽、機車動線和紅綠燈秒數有所改善，交通路口的事故要解決是周遭都要一併檢討，會督促相關局處盡量在1個月內執行。

國光里里長魏益川說，國光路二段與德芳南路口是國光里長年遭人詬病的路口，因為路口有很多岔路、車道多，直行車和右轉車常常相撞，問題已延續多年且會勘多次都無解，相信經過這次會勘，可以讓汽、機車順利分流，是地方鄉親的福氣。