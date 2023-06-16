正在台灣徒步環島的韓國網紅「企鵝妹」，日前走到屏東東港大鵬灣時，東港警分局員警直衝直播現場邀她擔任犯罪預防大使，親民的她馬上答應，果真又在網上掀起話題，而此先例一開後，相關邀約不斷，這次換枋寮警分局員警趁她到超商休息時，請她直播做宣導。

「企鵝妹」4月底在台灣展開徒步環島，所到之處都掀起關注與討論，逆時針行走的她，13日走到屏東東港大鵬灣，一開直播不僅又吸引上萬粉絲觀看，東港警分局員警直衝直播現場邀她擔任犯罪預防大使。

警方說，希望結合網紅直播主，吸引直播平台民眾熱議，流量就是宣導亮，盼藉此能提升民眾的自我防詐意識。親民的「企鵝妹」答應幫忙做犯罪預防宣導後，果真又在網上掀起話題，而此先例一開後，相關邀約不斷，導致她這趟環島行突然變得好忙。

當「企鵝妹」再往南走到枋山鄉時，枋寮警分局員警趁她進到便利商店短暫休憩時，以流利英文邀請她擔任枋寮警分局宣導大使，請她向觀看直播的觀眾進行防詐及識詐宣導。

枋寮警分局表示，感謝「企鵝妹」用其獨特的風格與活潑的形象，成功地將重要訊息傳達給年輕人，幫助民眾提高警覺，共同打造一個更安全的社會環境。