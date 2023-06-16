骨質疏鬆是很多人的煩惱，許多民眾都會透過吃鈣片來額外補充鈣質，但該如何挑選才正確呢？對此，高齡醫學內科醫師傅裕翔就分享鈣片挑選3大重點，包括天然和吸收率比鈣含量重要、複方是否含維生素D和K及小顆吞得下才安全。其中，他指出維生素K的重要性往往被忽略，若攝取不足恐增骨折風險。

醫師傅裕翔在臉書粉絲頁發文表示，骨折與否的關鍵在於骨質強度，這包括了密度和質量。也就是說若骨頭強度夠的話，即使不慎跌倒，也能大幅降低骨折風險。而在每次看診時，時常會有患者帶著鈣片來詢問哪款比較好？對此，他認為有3大重點需注意。

首先是鈣片的鈣含量不是越高越好，傅裕翔表示，天然、吸收率才是關鍵。他列舉3種類型的鈣片，包括碳酸鈣、檸檬酸鈣及海藻鈣。碳酸鈣是常見的鈣質成份，便宜且鈣含量高，但吸收率卻非常差，容易引起腸道不適；而檸檬酸鈣的來源則有化學與天然兩種，若補充碳酸鈣會出現腸胃不適的人，可改試此款；至於海藻鈣是全素的天然來源，具有豐富的微量元素和礦物質，吸收率及鈣含量都高於前兩者。

其次是鈣片是否有添加維生素D、K，傅裕翔指出，許多人都曉得鈣跟維生素D要一起吃，因為它可增加30～40％腸道對鈣吸收率，但往往卻忽略了維生素K的重要性，當鈣離子被腸道吸收進來後，會需要維生素K的轉化能力，將鈣離子轉化成骨骼的成份。若攝取不足，會降低骨質密度，增加骨折風險。

再來是小顆吞得下才安全，傅裕翔說明，當鈣片過大，長輩服用時就可能會發生哽在喉嚨的情況，非常危險。因此，建議為長輩挑選小顆粒的鈣片，好吞才能每天持續吃，真正達到補鈣的效果。

至於怎麼吃鈣片才能讓吸收力更強大？骨科醫師戴大為建議，鈣片一次服用不要超過500毫克，早晚各250毫克的吸收效果會更好；另外，碳酸鈣需要酸性物質，可以搭配鮮榨柳橙汁。

另外，黃秀滿藥師也提醒，有些人吃鈣片可能會脹氣或便秘，可在日常多喝水預防及改善，還要適度曬太陽獲取維生素Ｄ及訓練肌力，才能有效將鈣的能量轉換成強健骨質，吃進優質健康。