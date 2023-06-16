英國媒體週五（16日）報導，一名警界高官多年前性騷、性侵一名未滿16歲的少女，檢方已對他起訴9項罪名。這名高官曾擔任英國警界專門處理警紀投訴重大案件的獨立監察機關首長，諷刺至極。

綜合路透社、英國「天空新聞」（Sky News）報導，英國皇家檢察署（Crown Prosecution Service）說明，檢方起訴現年64歲的洛克伍德（Michael Lockwood）總共9項性侵害罪名，包括6次強制猥褻（indecent assault）、3次性侵害一名受害時年齡未滿16歲的女性，犯案時間介於1985年10月至1986年3月，距今將近40年。

Michael Lockwood, the former director general of the Independent Office for Police Conduct (IOPC), has been charged with six counts of indecent assault and three offences of rape, the Crown Prosecution Service has said



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BREAKING: Michael Lockwood, the former director of the IOPC watchdog, has been charged with six counts of indecent assault and three offences of rape against a girl under 16.https://t.co/PAiZ4D1jU3



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洛克伍德原本擔任英國「警察行為獨立辦公室」（Independent Office for Police Conduct，IOPC）首長，去年12月他因為成為警方調查多年前相關指控的調查對象而下台。執掌IOPC之前，他曾在地方、中央政府擔任多種職務。

英國皇家檢察署特別犯罪組組長安斯利（Rosemary Ainslie）說，檢方嚴謹檢視英格蘭北部亨伯賽德（Humberside）警方提供的所有證據之後，根據1964年《性犯罪法》（Sexual Offences Act）以9項罪名起訴洛克伍德。安斯利也表示，所有司法程序仍在進行之中，洛克伍德有權接受公平審判。洛克伍德預計本月28日出庭。

IOPC在2018年成立，專責處理英格蘭、威爾斯針對警察提出情節最嚴重的投訴案件，前身是「投訴警方獨立調查委員會」（Independent Police Complaints Commission），洛克伍德是IOPC第一任首長，去年辭任後，IOPC表示已開始審查他辭職之前的程序是否適當。