桃園市平鎮文化公園地下停車場工程2020年發生崩塌事故釀1死2傷，桃園市長張善政上任後成立公共工程體檢會進行體檢，建議針對地下3層混凝土柱頭進行圍束強化與防撞保護，增加耐震程度，補強工程竣工，16日起試營運開放免費停車，將於7月1日正式營運。

公共工程體檢會針對平鎮文化公園地下停車場檢查發現，因當初結構設計有誤，導致結構承受力不足，才發生傷亡意外。交通局與承包商搶修，改為鋼結構設計，並經台大地震工程研究中心結構外審通過，確認結構安全後復工，去年底完工。針對崩塌案司法訴訟，交通局2021年已向建築師、結構技師與營造廠求償9515萬元，今年4月開庭辯論，仍待司法審理。

桃園市平鎮文化公園地下停車場將於7月1日起正式開始收費營運。（蔡明亘攝）

張善政表示，經公共工程體檢會檢驗，以鋼結構重新設計的停車場雖無安全疑慮，但仍建議針對地下3層的混凝土柱頭，進行圍束強化與防撞保護，增加耐震程度。交通局以混凝土、碳纖維等材質強化，補強工程已完工，並布建智慧化停車設施，今起試營運，提供免費停車優惠，7月1日起正式收費營運。

交通局說明，平鎮文化公園地下停車場提供232席汽車停車位，未來將提供計程車司機休息、用餐可免費停車1小時等優惠，且鄰近文化國小，也規畫於上學日早、中、晚3時段，提供家長免費停車半小時方便接送，減少周邊阻塞，促進通學安全。

桃園市平鎮文化公園地下停車場16日起免費試停，將於7月1日起正式開始收費營運。（蔡明亘攝）

為打造安全停車環境，交通局表示，停車場梯間設有AI監控與如廁關心系統、多項智慧停管設備、管理室還有愛心傘、救車工具與急救箱等，更提供婦女夜間陪同取車服務，打造全智慧化、自動化的停管系統，讓民眾停車便利又安心。

不過，地方認為，平鎮文化公園地下停車場月租收費貴，盼以年繳方式降價，避免周邊停車場價錢被哄抬。交通局表示，目前該停車場150個月租車位「皆已租滿」，每個停車場的停車率不同，價格才有所不同，此價為廠商出價投標策略，將試行3個月觀察是否需檢討。