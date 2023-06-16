「真的出事了。」台大醫院急診醫學部主治醫師表示，最近臨床上出現案例，有患者使用清冠一號治療，同時也服用抗病毒藥物派拉維（Paxlovid），結果出現劇烈腹瀉、電解質紊亂的情況，甚至引發急性腎衰竭，可能對身體造成永久性傷害，因此他特地發文提醒：「清冠加派拉維，不是大力湯，是『母湯』」。

台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋在個人臉書發文表示，最近兩周可謂是新冠疫情的高峰，他家中的長輩、親戚、大小孩無一倖免，身處第一線的工作場合也是「遍地烽火」。

李建璋說，對於高風險的老人來說，派拉維（Paxlovid）是非常有效的抗病毒藥物，一定要早期服用，除了能明顯改善症狀，也可以避免重症，不過派拉維其實容易出現很多交互作用，不應該和清冠一號一起服用，「因為真的出事了」。

李建璋表示，從近期的臨床案例中發現，有患者服用派拉維突然劇烈腹瀉、電解質紊亂，甚至還導致急性腎衰竭，不過，讓李建璋不解的是，服用派拉維通常不會出現腹瀉的症狀，他進一步求證發現，「有案例是同時服用派拉維和清冠一號造成」。

對此，李建璋解釋，清冠一號原本就會造成患者腹瀉，若再服用派拉維就會加重腹瀉的效果，尤其高齡長者的身體難以承受，腹瀉數次後，恐怕就會演變成急性腎衰竭。李建璋說，急性腎衰竭不一定完全可逆，但可能造成永久傷害，「清冠加派拉維，不是大力湯，是『母湯』」。

根據衛福部用藥須知指出，派拉維（Paxlovid）是口服抗病毒藥物，適用對象為具有重症風險因子，未使用氧氣，發病5天內的12歲以上的輕、中度新冠肺炎患者，其體重需達40公斤。臨床試驗顯示，派拉維有助於縮短病程、減輕疾病嚴重度與降低死亡率。

值得注意的是，服用派拉維可能會出現的副作用包括：食慾不振、皮膚和眼白發黃（黃疸）、尿液顏色變深、糞便顏色變淺、皮膚發癢及胃部（腹部）疼痛，或是味覺改變、高血壓及肌肉痠痛等情況。患者應該遵循醫師指示使用藥物，不可自行增減藥量或改變使用方式，以免影響效果。