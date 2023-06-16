以電影《那些年，我們一起追的女孩》爆紅的女星陳妍希，嫁給大陸男星陳曉後，為了家庭也把工作重心放在對岸。近日足壇巨星梅西到大陸比賽，陳妍希也帶著兒子到現場追星，當天還被路人拍到無P圖狀態，綁著可愛的髮型，把40歲活成20歲少女，讓網友都被美呆。

足壇巨星梅西昨（15日）率領阿根廷國家隊，在北京與澳洲隊進行友誼賽，許多藝人都瞬間變粉絲進場追星；女神陳妍希昨日也是追星看梅西的球迷之一，她看完球賽後興奮地在微博分享心得，還上傳穿著梅西球衣在場邊的自拍，甜蜜地說，「太幸福了」。

陳妍希在球場毫無遮掩，一眼就能讓人認出，果不其然被路人拍下在場邊的樣子，不僅大方給拍照，在路人零濾鏡、無P圖的狀況下，整個人美貌像回春到20歲，皮膚保養得看起來吹彈可破，讓網友都看呆，紛紛留言盛讚，「陳妍希怎麼越來越嫩」、「40歲像20歲，太美了吧」、「一點都不像媽，像大學生」。

不過，路人也不慎曝光陳妍希與陳曉寶貝兒子小星星清晰正臉照，引起爭議，她雖然趕快重新編輯、刪除有小星星的畫面，但已被網友截圖瘋傳；小星星神複製陳曉的帥氣臉蛋，令不少人都很期待他長大會有多帥。