烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）昨天表示，烏克蘭的反攻尚未開始，過去一周的前線作戰行動是為了測試俄軍的弱點。

根據美國《新聞周刊》（Newsweek）、獨立新聞網站Meduza報導，波多利雅科15日在直播中透露烏軍目前進展：「我們還沒有發起反攻，而俄羅斯已經在說：『我們勝利了，我們擊退了反攻』。」波多利雅科指的是俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）本周稍早稱烏軍遭遇「災難性損失」的發言。

烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）去年10月接受路透社採訪。（資料照／路透）

波多利雅科說明烏克蘭現在的目標，第一是盡可能殲滅敵人，對俄羅斯施加心理壓力；其次是盡可能摧毀俄軍的裝備，讓他們沒有武器可用，同時烏軍也在試探俄軍防線最薄弱的地區。

他補充說，另一個目標是讓烏軍同時向數個方向推進，藉此製造敵軍的恐慌。

烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）經過連月戰火摧殘，只剩一片廢墟。（圖／路透）

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）否認俄軍遭到殲滅，質疑波多利雅科不是國防部長，所以可能不知道反攻已經開始。

根據美國軍事智庫「戰爭研究所」（ISW）15日公布的情報，烏軍總參謀部發言人蘇圖彭（Oleksandr Shtupun）稱，烏克蘭部隊在頓內茨克州（Donetsk）巴赫姆特（Bakhmut）北邊和西北邊持續推進。烏軍總參謀部作戰總局副局長赫羅莫夫（Oleksii Hromov）表示，烏克蘭部隊在札波羅熱州（Zaporizhia）西部城鎮小托克馬奇卡（Mala Tokmachka）附近推進了3公里，在頓內茨克州西部城鎮大諾沃西爾卡（Velyka Novosilka）附近推進7公里。

俄羅斯軍事部落客則宣稱，烏軍在札波羅熱州西部遭遇失敗，同時由於天氣轉好，烏軍正在該地區加快反攻的節奏。