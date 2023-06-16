人民幣兌美元在岸價收報7.1168元，較上日下午4時30分收報7.1555元，大升387基點或0.54％；較晚上11時30分最後成交價7.1225元，走強57基點。

離岸價（CNH）亦曾升破7.1元，高見7.1076元，截至香下午4時42分，離岸價報7.1179元，在岸價報7.1160元。

官方16日開出的中間價報7.1289元，較上日報7.1489元，上調200基點或0.28％。

交易員指出，歐洲央行連續升息並發出進一步緊縮訊號，歐元大漲後美元下挫，而中國考慮推出刺激經濟措施的預期提振市場風險情緒，人民幣高開後維持窄幅上落，短期關注刺激措施是否推出。

另有交易員認為，目前市場交易主線已經轉向穩增長，前期對人民幣的悲觀情緒有所修復；不過，中美基本面尚未反轉，貨幣政策背離、中美負息差走闊及季節性分紅購匯，料繼續對人民幣構成壓力。