繼潮州鎮公所與屏東市公所攜手向台鐵申請專車、帶千名民眾駛進潮州鐵道園區揭開「南方小站」的神祕面紗後，香港著名鐵道作家蕭潔恒也向台鐵包車將於18日在該站辦婚禮，並請潮州鎮長周品全證婚，對此，鎮公所愈發看好鐵路觀光帶來的效益，再次建議台鐵能增設常態性觀光列車駛進「南方小站」，讓鐵道旅行更有感。

上周潮州鎮公所與屏東市公所攜手向台鐵申請專車，帶千名民眾駛進潮州鐵道園區，揭開「南方小站」的神祕面紗。（蔡奕臻提供／謝佳潾屏東傳真）

潮州鐵道園區是目前全台唯一的鐵路維修觀光機廠，自去年開幕後，遊客絡繹不絕，讓潮州鎮公所見到鐵路觀光帶動地方觀光發展的可能性，因此趁今年鐵道節攜手屏東市公所舉辦「屏潮連線‧風光無限」千人踩線活動，向台鐵申請專車從屏東火車站出發、一路行經潮州火車站駛進鐵道園區的「南方小站」，見證這條鐵路的觀光效益。

潮州鎮公所主任祕書王建元指出，「南方小站」是台鐵高雄機廠遷至潮州機廠後增設的，與之前潮州車輛基地的「陽光小站」一樣，只供台鐵人員上下班使用，而這對鐵道迷來說，有種莫名強大的吸引力。

上周潮州鎮公所與屏東市公所攜手向台鐵申請專車，帶千名民眾駛進潮州鐵道園區，揭開「南方小站」的神祕面紗。（蔡奕臻提供／謝佳潾屏東傳真）

王建元說，現在的潮州機廠與潮州鐵道園區幾乎融為一體，且台鐵也開放遊客預約看火車機具維修，若能增設觀光列車把遊客載進「南方小站」，觀光效益一定很大，且這一點已經從「屏潮連線‧風光無限」千人踩線活動到鐵路作家包車辦婚禮，得到印證。

他開心分享道，不僅千人搭專車駛進「南方小站」廣受好評，連香港著名鐵道作家蕭潔恒也對「南方小站」癡迷不已，他主動向台鐵申請包車，將於18日駛進「南方小站」辦婚禮，同時還請鎮長周品全證婚，屆時公所將以文創品520一卡通作為小賀禮，取其意祝福新人永浴愛河。

王建元分析，全台這麼多鐵道園區，蕭潔恒之所以會選擇潮州鐵道園區，可能是因為他們從小港機場入境，而距離高雄最近、最大且又有特色的就是潮州鐵道園區，最重要的是還能包火車直達，由此可見，「南方小站」的觀光列車效益已不侷限國內，它還有促進國際觀光的發展性。

為此，潮州鎮公所向台鐵喊話，建議能增設常態性觀光列車駛進「南方小站」，不僅能讓鐵道旅行更有感，也能順勢推動無碳觀光。