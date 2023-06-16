2023高雄啤酒音樂節重磅回歸，高市府也特別舉辦高雄下酒菜料理競賽，總決賽最終優勝店家名單出爐，原定選出7間總決賽優勝店家與韓國優勝店家進駐7月7日至9日的高雄啤酒音樂節「大會食堂」，但因為今年入選複賽的店家各有特色，評比難分軒輊，最終決定加碼選出13家優勝店家進軍高雄啤酒音樂節。

高市府經發局表示，今年高雄下酒菜料理大賽多達64家參賽，戰況空前激烈，每道下酒菜料理都各有特色，且考量今年高雄啤酒音樂節購票人數眾多，預估3天會有超過7萬人參與，為讓大家吃到高雄獨特的下酒菜料理，特別與啤酒音樂節主辦單位及下酒菜料理承辦單位協商邀請更多店家參與，因此，經過2輪的投票與試吃後，從原本挑選7家優勝店家加碼到13家。

經發局指出，總決賽勝出的13家優勝店家將與韓國優勝店家NENE CHICKEN一起進駐高雄啤酒音樂節，韓國第一的炸雞品牌NENE CHICKEN更特別從韓國空運限定口味「大蔥風味炸雞」、「泰式西拉差炸雞」來台，不用出國就能看韓星表演、大啖韓國美食。

藏本燒炭火串燒此次推出「藏．南蠻雞」料理，首次參賽就入選優勝店家相當不簡單，藏本燒炭火串燒主廚「皮皮師」指出，會選用特製的「藏．南蠻雞」料理參賽是考量高雄天氣炎熱，民眾難免比較沒有食慾，「藏．南蠻雞」擁有獨特酸甜滋味且香脆不膩口，是最適合搭配冰涼啤酒的下酒菜料理。

皮皮師透露，「藏．南蠻雞」料理使用鮮嫩雞腿肉加上獨門秘方醃製入味後，加上蛋液下鍋油炸，起鍋後，淋上秘制醬料加上特製塔塔醬，再搭配炙燒過的在地大樹產金鑽17鳳梨，達到去油解膩、開胃的效果。這次也相當感謝支持者、評審及主辦單位的青睞，讓藏本燒得以進駐高雄啤酒音樂節，歡迎民眾前來品嘗美味下酒菜料理。

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