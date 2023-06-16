武陵農場進入繡球花盛開季節，色彩粉嫩、層次豐富的繡球花，營造出一片繽紛花海，成為賞花者朝聖夢幻勝地。武陵農場指出，農場繡球花外型較平地更加「巨無霸」，花球直徑約20-30公分，甚至近40公分，比巴掌、人臉更大，非常搶眼，目前正值最佳觀賞期。

武陵農場繡球花陸續盛開，園區充滿夢幻氛圍，是遊客必訪美景之一。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

武陵農場的繡球花是遊客必訪景點之一，尤其那粉紅、藍、紫色的花球，在陽光下閃耀著猶如繁星點點，形成一幅色彩迷人優美景緻，仿佛置身童話世界般夢幻。

武陵農場副場長胡發韜表示，繡球花常因土壤酸鹼度影響花色，在植物界常被稱為神奇「石蕊試紙」，口訣是「酸藍鹼紅」，酸性土花色呈藍色，鹼性土為紅色。由於武陵擁有得天獨厚環境，繡球花外型較平地更加「巨無霸」，花球直徑約20-30公分，比巴掌、人臉更大，甚至近40公分，非常搶眼。

武陵農場繡球花陸續盛開，園區充滿夢幻氛圍，是遊客必訪美景之一。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

胡發韜指出，武陵繡球花約6月上旬陸續開花，盛花期約6月底至7月初，最晚觀賞期落在7月中旬，較一般平地花期約晚一個月，提供花迷欣賞繡球花的不同選擇；主要賞花區在露營區陽光大草原旁500公尺繡球花步道、賓館楓林木屋、醒獅園及場部花坊附近。

武陵農場表示，農場天然地形巧妙將繡球花與自然景觀融為一體，蜿蜒羊腸小徑穿梭錯落在花海中，引領遊客探索迷人花園；高達4-5公尺的花牆更吸引許多遊客爭相合影，恣意享受被繡球花擁抱的浪漫氛圍，令人陶醉其中且流連忘返。