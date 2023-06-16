每年6月15日是警察節，台中市政府警察局烏日分局五光派出所警察志工分隊長陳淑真體恤員警辛勞15日舉辦「1人1菜」活動，號召志工們每人準備1道拿手菜至派出所，邀請員警共進午餐慶祝警察節；志工媽媽們大秀廚藝，帶來10幾道澎湃菜色，好吃到員警們秒殺完食。

烏日警分局五光派出所志工分隊長陳淑真說，平常到派出所擔任志工，常見員警執勤在外奔波，有時維護交通秩序，有時協助治安防護，導致三餐不正常。志工隊員們把每位員警都當成是自己的孩子，總是擔心這群大孩子無法專心用餐，因此特別在警察節，帶領志工隊員們大展廚藝，端出一道道「有媽媽的味道」的拿手菜。

台中市政府警察局烏日分局五光派出所警察志工分隊長陳淑真15日號召志工們每人準備1道拿手菜至派出所，邀請員警共進午餐慶祝警察節。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

當日12位志工媽媽們現場擺出16道超澎湃的美味佳餚，包括紅燒牛肉、清蒸白蝦、炒米粉、爌肉、鮭魚、白木耳湯等，道道家常菜都讓平時只能吃便當的員警倍感窩心，紛紛比讚，在員警們爭搶夾菜下秒殺完食。

五光派出所所長曾明欽說，派出所有10位員警，平時三餐都是吃便當，加上前幾年疫情影響，也沒有機會舉辦1家1菜活動，近日疫情解封，志工媽媽們結合警察節為員警帶來豐盛大餐，員警們都吃得很開心也感謝志工媽媽們。

台中市政府警察局烏日分局分局長尤？南表示，警察志工無論在協助交通、犯罪預防等宣導活動或是派出所的便民服務，皆不遺餘力投入與付出。在警察節這天，志工大姐們用心準備的「家常拿手菜」，暖了胃也暖了心，透過警察節餐聚，增進志工與員警的緊密交流，鼓舞同仁工作士氣，吃飽再上，繼續為治安與交通努力打拚。