瑞銀下調中國今年GDP增長預測由原先的5.7％至5.2％，瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤表示，中國5月經濟增速弱於市場預期，預計政策支持將加碼。渣打亦下調中國今年和第二季GDP增速，分別由5.8％調整至5.4％，及由7％降至5.8％，主要考慮到4至5月疲軟經濟。

此外，經濟疲弱形勢可能持續至明年，瑞銀下調中國明年GDP成長預測由5.2％下調至5％。

汪濤表示，第二季經濟與上季相比增長可能大幅弱於之前預期，按季折年增長率可能為1％至2％，遠低於瑞銀預測的4.5％。消費和房地產活動面臨放緩壓力，4至5月經濟與上月相比增長較第一季大幅放緩，高頻數據顯示6月至今增長動能未有明顯改善。

汪濤預計下半年房地產活動可能回穩，但存在較大不確定性，若開發商融資壓力沒有明顯緩解，房地產投資和建設活動可能將進一步走弱。

而隨著政策加碼支持，汪濤料第三季消費將進一步溫和復甦、房地產活動可能站穩，經濟增長將再度加速。但政策支持力度可能較為溫和，推動下半年經濟增長較上半年溫和反彈至4％至4.5％，但不大可能完全抵銷第二季經濟走弱的影響。

汪濤指出，人行本周減息可能代表政策支持加碼的開始，部分措施在7月底之前就可能推出，不過，重大的財政政策支持和顯著的宏觀政策轉向，可能需要等到7月底的政治局會議上公布。

汪濤稱，如果經濟增長動能持續低迷或進一步走弱，未來公布的政策支持可能包括進一步放鬆房地產政策，例如進一步放鬆二線城市購房限制，降低二套房貸款首付要求，增加「保交樓」資金支持，改善開發商融資條件等。

另外，會增強財政和準財政擴張力度，例如加快發行地方政府專項債、籌集和使用新一批政策性銀行專項基建投資基金，從而提振基建投資；中央政府可以向地方政府提供臨時信貸和資金支持，以清償對企業供應商的欠款。

汪濤認為，中共中央政府向居民部門直接發放大規模消費或收入補貼的可能性很小。此外，可能進一步小幅降息，信貸支持加碼以配合準財政政策的擴張，以及對地方政府融資平台債務重組或置換為成本更低的債務。