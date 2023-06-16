彭姓男子2019年受雇製冰場擔任貨車司機，卻在碎冰機器台前意外雙腳遭機器捲入，右足第一、二、三趾截肢，左膝下肢同樣截肢，他向公司請求職業災害補償金，屏東地院法官審酌後，一審判公司須賠償包括看護、義肢等費用共331萬4482元，可上訴。

彭男表示，在操作碎冰機過程，因為冰塊有卡住，之前看過其他同事使用，他們都用腳踩，我就學他們，先用右腳踩壓冰塊，不知何原因就被捲入，情急用手將右腳拉上，結果左腳卻被捲入，當時碎冰機尚在運作。

但郭姓業者無奈表示，彭男任職未滿2個月，不可能被聘雇為操作碎冰機人員，是他擅自逾越職務、私自操作碎冰機，不能認是職業災害；退步言，若是屬職業災害，就碎冰機已訂有員工安全守則，明文禁止將手腳伸入操作，必須使用工具輔助，且廠內教學訓練亦有要求，新人操作碎冰機須由其他師傅教學與陪同。

操作時亦均禁止使用腳踩，男子違反規定，在無他人陪同下，私自操作碎冰機而發生事故，公司無過失可言。

法官發現，製冰廠內所有員工均可能操作碎冰機，雖稱新進人員禁止操作，但是否為新進人員，並無明確區分，且規定只有口頭傳達，未有書面規定，難認所有員工均知曉此規定；且彭男派至此處主要是為學習操作製冰機，而製冰機學習時間及操作難度遠高於吊冰與碎冰，廣義製冰流程亦包含吊冰與碎冰，公司稱他職務內容僅限於製冰，與常理有違。因此包括精神賠償、醫療及看護等支出費用，共需賠償331萬4482元。