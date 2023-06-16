C-LAB與IRCAM自2019年簽訂合作協議後，成立了台灣聲響實驗室，製作與協力無數聲場創作，並舉辦聲響藝術節。為加強與法國的合作，現任台灣生活美學基金會董事長彭俊亨及執行長謝翠玉6月率團赴法國巴黎參與IRCAM年度盛會「2023 ManiFeste藝術節」，也將積極促成第二件國際共製案。

這次參訪團中還有台法共選的「CREATORS國際交流計畫」三位藝術家一同前往IRCAM參與培訓，包括音像藝術團體失聲祭策展人賴宗昀、跨域藝術家鄭乃銓、當代音樂作曲家黃祈諺。

台灣參訪團由IRCAM執行長Frank Madlener率其團隊接待，除參觀IRCAM的專業空間及營運，雙邊也將促成的第二件台法共製合作案：由林梅芳、林佑如、田孝慈共創的舞蹈音樂作品。台灣當代音樂作曲家林梅芳預計今年暑假也將赴法與IRCAM聲音技術團隊工作，作品將於2023年聲響藝術節首度發表、2024年赴巴黎發表。

今年3月C-LAB與IRCAM第一件國際共製《失眠寫生簿》在法國IRCAM多功能聲學空間（Espace de projection）連續發表3天，場場爆滿，也透過此國際平台將台灣聲響實驗室VR共製作品，包括《色度：賈曼計畫》、甫入圍2023法國安錫國際動畫影展VR競賽單元的《黑洞博物館＋身體瀏覽器》，以及音像藝術VR作品《悸動響》介紹給各國專業人士。

IRCAM創新與研究部門主管Hugues Vinet表示：「從2019年認識台灣團隊至今，在歷經疫情艱難與不利條件之下，看到發表作品的質量，感到驚艷並明顯感受到台灣短時間內的飛快成長。」