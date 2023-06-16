參加2023年亞洲女子挑戰者盃的中華女排代表隊，16日搭乘班機前往印尼，本次賽事由黃國光擔任領隊，總教練陳裕安，教練團成員包括黃偉翔、鄧衍敏、高培鈞，防護員杜孟儒，裁判洪子媛，中華女排選手名單包含廖苡任、陳佳蔓、林靖儀、吳芳妤、林書荷、陳姿雅、洪詩涵、張瓈文、甘可慧、邱雅慧、胡曉佩、許菀芸、賴湘程與林其蓉。

亞洲女排挑戰者盃(Asian Women's Volleyball Challenge Cup)自2018創立，每兩年舉辦1次，因為疫情等因素於2022年舉行首屆賽事，今年為挑戰者盃舉辦第二屆，包含中華隊共有8個國家。中華女排首度參賽，預賽分組為B組，將與香港、伊朗交手，第一場賽事在18日下午3點對戰香港，第二場賽事20日下午3點對戰伊朗，21日起將進行第二輪小組賽。

至於中華男排代表隊，今年除了備戰8月的亞錦賽，以及9月的杭州亞運之外，率先於挑戰者盃進行暖身，磨合團隊默契。男排挑戰者盃賽事由台灣主辦，將於7月8到15日在台北市立大學天母校區體育館、台北體育館兩地舉行。