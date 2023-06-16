花蓮縣議會審查縣府預算案仍有81案未審，在議會監督下刪除中央補助款以及農民關切農機補助也被卡關，造成府會對立，議會今天公開指責縣府及農會不該「煽動仇恨情緒」，縣府回應，縣議會以相同手法將預算卡關，花蓮鄉親皆看在眼裡，議會不要本末倒置、顛倒是非，議會此舉已創下地方民意機關制肘行政機關的惡例。

花蓮縣政府、縣議會衝突升高，議會定期大會加上召開兩次臨時會，因多案採逐條審查，1案國發會地方創生場館補助刪除，還有81案待排臨時會審查，農民關切中央補助機具採購經費尚未過關，議會今天播放影片，指縣長徐榛蔚在富里鄉長補選造勢場合上，抨擊議員阻擋議會審議，鼓動民眾仇恨認真審案的議員，已有議員接到不理性電話。

縣府回應，請議會不要本末倒置、顛倒是非，縣府提案共181案，其中多為中央核定補助花蓮的重要經費，涵蓋災害復建、有機農業驗證、社會福利、地方建設等重要民生提案，且都有其時效性，逾期將對花蓮人民權益造成重大損害，且未審案件仍高達81案，經創下地方民意機關制肘行政機關的惡例。

縣府表示，遭到刪除地方創生公有建築整備活化補助「洄瀾永續未來市」及「洄瀾藝匠創生館」兩案經費1857萬餘元，屬國發會競爭型計畫，內容主要為資本門修繕，從收文到送案僅1個月，時間有限，且屬競爭型計畫，需要有亮點團隊才有獲選可能，其他縣市也是循相關模式辦理，原訂待計畫核定後，營運一年再行公開遴選，並非黑箱操作。

國民黨花蓮縣議會黨團多位議員，今發聲明呼籲在野勢力放下成見，盡早安排臨時會審查縣府提案。（國民黨團提供／王志偉花蓮傳真）

縣議會對縣府不實指控，已超過言論自由範圍，勿因為農民團體為自己權益發聲，就給縣府扣帽子，倒果為因並將矛頭指責縣府，完全混淆視聽，縣議會應適可而止。縣府說，即便是挑燈夜戰審議也會出席，只盼讓預算能夠早日審議完成，維護花蓮鄉親應有的權益。

此外，縣議會國民黨黨團也發聲明，針對花蓮在野勢力近期透過「具有強烈政治目地性的議事攻防作為」，打著「嚴審」大旗，實則苛刻的吹毛求疵、雞蛋裡挑骨頭，這樣的政治作為不但嚴重打擊縣府基層公務員的士氣，也讓廣大民眾積怨甚深！呼籲縣議會放下政治成見，以民眾利益為最大考量，切勿影響到有關災損、地方建設及社福等民生必需經費，否則最大受害者就是地方鄉親。黨團呼籲希望議會盡快安排臨時會進行審查，通過補助案。