台電有4％民股，今舉行2023年股東會，由於長達18年未發股利，今年紀念品僅是2雙襪子，小股東不滿虧損連連，政府又不讓漲足電價，現場拉起「賊政府毀台電」布條，痛批政府是「詐騙國家隊」。

台電去年大虧2675億，今年還要繼續大賠，公司報告主要是俄烏戰爭導致燃料價格大漲，電價無法合理反映關係。

但是小股東們對於這種說法非常不滿，認為俄烏戰爭造成燃料波動，本來就會虧損，但是現在每賣一度電就虧1.7元，有人這樣做生意的嗎？對的起小股東嗎？

現場小股東拉起「賊政府毀台電」布條，在台上發言砲轟「詐騙國家隊」。呼籲台電應向政府要求補助，所有少收的電費金額，不然董事長(曾文生)要引咎下台。

台電今舉行2023年股東會，至今長達18年未發股利，今年紀念品是發2雙襪子。(圖／王玉樹攝)

台電自從2006年起就沒發過股利，到今年等於18年。過去股東會就是發個小紀念品，像是80元節能燈泡1個，今年則是襪子兩雙，上面繡有離岸風機圖案。

一位白姓股東上來就罵：「民股何錯之有，卻要遭受慘絕人寰霸凌！」，要求股東會紀念品不要發了，發個襪子丟臉。

去年台電增資1500億後，實收資本額為4799億，等於發行479億股。其中96％是經濟部持有，是完完全全的大股東。剩下約3.4％是台銀、一銀、彰銀等金融機構，以及台北市政府等法人持有，個人持有僅近0.6％。

對於小股東怨氣，台電代董事長曾文生給予致歉，說虧損原因都已做報告，但作為一家公司經營者，無法讓股東獲利，他感到非常抱歉。