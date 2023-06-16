中華男足今晚7時在高雄國家體育場的國際友誼賽對陣世界排名114的泰國，英籍教頭懷特因應換血陣容，以4-4-2陣型、高位壓迫戰術對決來訪的東南亞勁旅，隊長吳俊青坐鎮中後衛搭檔王睿，潘文傑把守大門，左後衛馮少祺、前鋒游耀興上演成年國際賽處女秀。
中華男足先發陣容如下：
1潘文傑；25王建明、5王睿、11吳俊青（隊長）、2馮少祺；20游家煌、8吳彥澍、19嚴和生、10蔡立靖；30游耀興、21陳瑞杰
中華男足今晚7時在高雄國家體育場的國際友誼賽對陣世界排名114的泰國，英籍教頭懷特因應換血陣容，以4-4-2陣型、高位壓迫戰術對決來訪的東南亞勁旅，隊長吳俊青坐鎮中後衛搭檔王睿，潘文傑把守大門，左後衛馮少祺、前鋒游耀興上演成年國際賽處女秀。
中華男足先發陣容如下：
1潘文傑；25王建明、5王睿、11吳俊青（隊長）、2馮少祺；20游家煌、8吳彥澍、19嚴和生、10蔡立靖；30游耀興、21陳瑞杰
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