中華男足今晚7時在高雄國家體育場的國際友誼賽對陣世界排名114的泰國，英籍教頭懷特因應換血陣容，以4-4-2陣型、高位壓迫戰術對決來訪的東南亞勁旅，隊長吳俊青坐鎮中後衛搭檔王睿，潘文傑把守大門，左後衛馮少祺、前鋒游耀興上演成年國際賽處女秀。

中華男足先發陣容如下：

1潘文傑；25王建明、5王睿、11吳俊青（隊長）、2馮少祺；20游家煌、8吳彥澍、19嚴和生、10蔡立靖；30游耀興、21陳瑞杰