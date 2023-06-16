一名住在台灣的加拿大YouTuber邀一名英國、一名紐西蘭友人評分台灣最好玩城市，雲林縣名列最後一名，並揶揄雲林縣有「台客屎味」。縣長張麗善16日高EQ回應雲林縣是一個養豬大縣，會有一股「很特殊的味道」。

雲林縣的豬有156萬頭是全縣人口66萬人的2.36倍。（周麗蘭攝）

張麗善說，這是農業與所有產業的特色之處，這部分已經積極在改善，畢竟是一個養豬大縣，「這是我們的特色」，她不諱言小時候甚至在豬圈旁也照樣吃飯！

張麗善強調雲林其實是要深度旅遊的地方，山區這有華山、草嶺、樟湖，石壁療癒基地有非常多的芬多精負離子，海線可以在濕地看夕陽，三條崙海水浴場已成為國際風箏衝浪的基地，還有很多好玩的地方，希望大家來深度旅遊。

3名外國人對台灣各地品頭論足，評論雲林「我們只有聞到雲林的空氣，絕對知道自己到了雲林，不用擔心會迷路，如果空氣中充滿水溝味，我們100％肯定抵達了雲林。 我們從雲林學到了什麼？這是全台大便的聚集地，充滿所有台客屎味，『台客屎小隊』，雲林應該可以用那命名它們的棒球隊。」