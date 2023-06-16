對於前立委陳柏惟被一名女志工指控蹭臉、性暗示話語等情事，台灣基進今（16）日聲明，為過去的提名與推薦向大眾道歉；但強調，台灣基進因為「基本政治原則不容妥協」，已於2022年6月30日與前立委陳柏惟分道揚鑣。

一位自稱是基進黨前立委「3Q哥」陳柏惟的女志工15日在臉書指控，在20歲時擔任陳柏惟的志工，有一次下車時，陳柏惟用左臉蹭了她的右臉，並且在耳邊用氣音說「掰掰」。

女志工回憶，另外一次試問她要不要學按摩，還想找這位女志工當代理孕母。女志工也提到，在偶爾閒聊時，陳柏惟總是會說幾句略帶性暗示的話語，例如「走啊！汽車旅館，敢不敢！」類似對話不下數次。

陳柏惟昨晚回應，因此受到連累與傷害者，他都非常抱歉，「我認為連自己的支持者都照顧不好的人，沒有資格成為一個民意代表候選人。」

台灣基進黨今（16）日聲明，因「基本政治原則不容妥協」，已於2022年6月30日與前立委陳柏惟分道揚鑣，但仍必須為過去的提名與推薦向大眾道歉。若有任何傷害，不論過去、現在，不論當事人身處何處，台灣基進都願意盡力接住受害人，與性別平權站在一起。

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