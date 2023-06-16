昨(15)日下午5時許，新北市新店區有位66歲劉姓婦人倒臥家中客廳，遭大樓警衛發現時，已全身發黑腫脹、屍水流出，然而，同住在一起的許姓老公卻表示「老婆從椅子摔下來，趴臥在地以為只是不舒服，會自己再爬起來」，便不理會，不料，2周後才發現有異通知老婆姊姊；檢警今(16)日下午相驗劉女遺體，初步判定劉女是心因性休克，無他殺嫌疑，已將遺體發還家屬辦理後事。

警方表示，劉女死亡多日，遺體嚴重腫脹、流出屍水，無法辨識有無外傷，今(16)日下午，檢警相驗遺體，死者老公與姊姊皆到現場，經勘驗劉女遺體後確認無外傷，初步判定死因是「心因性休克」，無他殺嫌疑，劉女遺體已發還家屬辦後事。

這起事件於昨(15)下午5時許，66歲的劉姓女子倒臥家中客廳，其身體已發黑腫脹，還流出屍水，已明顯死亡，經警方調查，死者老公提及，1日時老婆從客廳椅子摔下來，一開始只是認為老婆不舒服趴在地上休息，「以為老婆會自己爬起來」，就沒去理會，直到昨(15)日才驚覺有異，打電話給老婆姊姊，後來該社區大樓警衛接獲老婆姊姊通知，上樓查看才發現老婆腹部黑黑的，趕緊報案。

據了解，劉女平時與許姓老公同住，患有高血壓、腎結石、乳癌等疾病，據鄰居透露，劉女平時跟鄰居關係不太好，經常會大吼大叫擾鄰，而劉女老公平常都會遷就劉女，在一旁默默的不發一語。